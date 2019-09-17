Пристайко раскрыл подробности урегулирования ситуации на Донбассе. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n126876-pristayko-raskryl-podrobnosti-uregulirovaniya-situacii-na-donbasse.html

Ракурс

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского и так называемую «формулу Зеленского».

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По словам Пристайко, Киев попытается освободить всех украинцев из плена и достичь посланиями граждан по ту сторону линии столкновения. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Пристайко отметил, что власть пытается восстановить мост в Станице Луганской и позволить пенсионерам на оккупированной территории перерегистрироваться раз в год, а не каждые 60 дней.

Пристайко отметил, что «формулы Зеленского» в письменном виде еще нет и она существует лишь схематично. На проведение указанных мероприятий команда Зеленского дала себе от 6 до 12 месяцев. Пристайко отметил, если проблема не будет решена, они перейдут к радикальным мерам.

По его словам, Зеленский как главнокомандующий будет до конца защищать страну.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в «нормандском формате». Основными задачами президент назвал обмен всех пленных и окончательное разведение сил.