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Ракурс
Сожжение дома Гонтаревой: стала известна реакция Зеленского, фото — Нацполиция

У Зеленского назвали поджог дома Гонтаревой дерзкой провокацией

17 сен 2019, 09:37
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Офис президента Украины отреагировал на ночной поджог дома экс-руководительницы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который произошел в Гореничах.

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Пожар в доме Гонтаревой в Офисе президента назвали «дерзким преступлением», быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми, — говорится в заявлении.

В офисе Зеленского ожидают от правоохранителей «скорейшего раскрытия этой провокации».

Напомним, что сегодня ночью злоумышленники бросили через забор бутылку с зажигательной смесью во двор бывшего руководителя НБУ. Дом сгорел полностью. Полиция рассматривает поджог как одну из версий произошедшего.

Ранее неизвестные сожгли автомобиль невестки Гонтаревой, а сама бывшая глава Нацбанка попала в аварию в Лондоне. 12 сентября правоохранители провели обыски по месту прописки Гонтаревой в Киеве. Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления НБУ в 2016 году.

Источник: Ракурс


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