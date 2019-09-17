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Ракурс
Спалення будинку Гонтаревої: стала відома реакція Зеленського, фото — Нацполіція

У Зеленського назвали підпал будинку Гонтаревої брутальною провокацією

17 вер 2019, 09:37
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Офіс президента України відреагував на нічний підпал будинку екс-очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої, який стався у Гореничах.

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Пожежу в будинку Гонтаревої в Офісі президента назвали «брутальним злочином», швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів.

В Україні всі мають почуватися захищеними незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів. Право на безпеку та право на приватну власність мають бути непорушними, — йдеться у заяві.

В офісі Зеленського очікують від правоохоронців «якнайшвидшого розкриття цієї провокації».

Нагадаємо, що сьогодні вночі зловмисники кинули через паркан пляшку із запальною сумішшю на подвір’я колишнього керівника НБУ. Будинок згорів повністю. Поліція розглядає підпал, як одну з версій події.

Раніше невідомі спалили автомобіль невістки Гонтаревої, а сама колишня голова Нацбанку потрапила в аварію у Лондоні. 12 вересня правоохоронці провели обшуки за місцем прописки Гонтаревої у Києві. Слідчі дії проводилися у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб правління НБУ у 2016 році.

Джерело: Ракурс


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