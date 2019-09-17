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Ракурс
Полиция прокомментировала пожар в доме Гонтаревой. Иллюстративное фото: NewsOne

Полиция прокомментировала пожар в доме Гонтаревой

17 сен 2019, 09:32
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Пожар в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи прокомментировали в полиции.

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Правоохранители отмечают, что одной из версий следствия является поджог дома. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, передает «Громадське».

Вероятной причиной также считается короткое замыкание. Полиция не исключает, что причиной пожара могло стать также неосторожное обращение с огнем.

Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Производство по факту пожара пока не открыли. Правоохранители выясняют детали.

Напомним, Гонтарева сама заявила, что ее дом полностью сгорел. По ее версии, неизвестные перебросили через забор бутылку с горючей смесью. Пожарные, приехавшие на место, не смогли потушить дом.

Как известно, 5 сентября Гонтарева сообщала, что неизвестные подожгли автомобиль ее невестки, которую также зовут Валерия Гонтарева в Киеве. Женщина 30 августа также заявила, что в центре Лондона ее сбила машина.

Как ранее сообщал «Ракурс», 12 сентября правоохранители провели обыски по месту прописки Гонтаревой в Киеве.


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