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Ракурс
Поліція прокоментувала пожежу в будинку Гонтаревої. Ілюстративне фото: NewsOne

Поліція прокоментувала пожежу в будинку Гонтаревої

17 вер 2019, 09:32
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Пожежу у будинку екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у селищі Гореничі прокоментували у поліції.

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Правоохоронці зазначають, що однією з версій слідства є підпал будинку. Про це повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович, передає «Громадське».

Ймовірною причиною також вважається коротке замикання. Поліція не виключає, що причиною пожежі могло стати також необережне поводження з вогнем.

Наразі на місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи. Провадження за фактом пожежі поки не відкрили. Правоохоронці з’ясовують деталі.

Нагадаємо, Гонтарева сама заявила, що її будинок повністю згорів. За її версією, невідомі перекинули через паркан пляшку з горючою сумішшю. Пожежники, які приїхали на місце, не змогли загасити будинок.

Як відомо, 5 вересня Гонтарева повідомляла, що невідомі підпалили автомобіль її невістки, яку також звуть Валерія Гонтарева, у Києві. Жінка 30 серпня також заявила що у центрі Лондона її збила машина.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 12 вересня правоохоронці провели обшуки за місцем прописки Гонтаревої у Києві.


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