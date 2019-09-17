Поліція прокоментувала пожежу в будинку Гонтаревої. Ілюстративне фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126874-policiya-prokomentuvala-pojeju-v-budynku-gontarevoyi.html

Ракурс

Пожежу у будинку екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у селищі Гореничі прокоментували у поліції.

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Правоохоронці зазначають, що однією з версій слідства є підпал будинку. Про це повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович, передає «Громадське».

Ймовірною причиною також вважається коротке замикання. Поліція не виключає, що причиною пожежі могло стати також необережне поводження з вогнем.

Наразі на місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи. Провадження за фактом пожежі поки не відкрили. Правоохоронці з’ясовують деталі.

Нагадаємо, Гонтарева сама заявила, що її будинок повністю згорів. За її версією, невідомі перекинули через паркан пляшку з горючою сумішшю. Пожежники, які приїхали на місце, не змогли загасити будинок.

Як відомо, 5 вересня Гонтарева повідомляла, що невідомі підпалили автомобіль її невістки, яку також звуть Валерія Гонтарева, у Києві. Жінка 30 серпня також заявила що у центрі Лондона її збила машина.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 12 вересня правоохоронці провели обшуки за місцем прописки Гонтаревої у Києві.