Вибори у Києві: у законопроекті «Слуги народу» пропонується провести голосування 8 грудня, фото — Репортер

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Партія влади «Слуга народу» пропонує провести позачергові вибори мера столиці 8 грудня.

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Про це йдеться у законопроекті № 2143 «Про столицю України — місто-герой Київ», який подали до парламенту декілька десятків депутатів цієї політичної сили. У понеділок, 16 вересня, документ спрямували до профільного комітету Ради.

Більшість авторів законопроекту представляють саме партію «Слуга народу», повідомляється на сайті Ради.

Законопроект пропонує розділити посади мера столиці та голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). При цьому главу адміністрації призначатиме та звільнятиме президент за поданням Кабміну. Глава КМДА матиме повноваження члена уряду, проте тільки з правом дорадчого голосу щодо питань, які стосуються Києва.

Новація передбачає й скорочення максимальної кількості депутатів у місцевих радах столиці до 84 осіб.

Сьогодні Віталій Кличко має намір зустрітися з лідерами фракцій Київради, щоб обговорити ситуацію навколо нових виборів.

На початку вересня новий уряд підтримав подання на звільнення мера столиці з посади голови КМДА, яке президент Зеленський спрямував до Кабміну ще влітку.

Кличко відповів, що подання на його звільнення суперечить Конституції. Водночас він пообіцяв піти на наступні місцеві вибори в столиці, навіть незважаючи на те, що після розподілу повноважень мера і глави КМДА вони не матимуть сенсу.