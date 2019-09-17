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Ракурс
Десятки учнів отруїлися у шкільній їдальні у Вінницькій області. Фото: Кременчугская газета

Масове отруєння у шкільній їдальні на Вінниччині: кількість потерпілих зросла до 40 осіб

17 вер 2019, 09:00
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Масове отруєння у школі № 2 міста Козятин у Вінницькій області продовжує вкладати на лікарняні ліжка потерпілих.

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До центральної районної лікарні вже госпіталізували 40 осіб, серед яких 35 дітей і вчителі. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Попередній діагноз постраждалих — гострий гастроентероколіт. Усі вони харчувалися у шкільній їдальні, а до лікарні їх доставляли упродовж 14−16 вересня.

Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Заклад, який готував їжу для учнів та доставляв її до школи, тимчасово призупинив свою роботу. Життю та здоров’ю постраждалих нічого не загрожує.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Правопорушникам загрожує покарання у виді обмеження волі строком до трьох років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні п’ятеро осіб потрапили до реанімації у Чернівецькій області через отруєння грибами.

Джерело: Ракурс


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