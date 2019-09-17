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Ракурс
Десятки учеников отравились в школьной столовой в Винницкой области. Фото: Кременчугская газета

Десятки учеников отравились в школьной столовой в Винницкой области

17 сен 2019, 09:00
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В Винницкой области зафиксировали массовое отравление в ООШ № 2 города Казатин.

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В центральную районную больницу госпитализировали 40 человек, среди которых 35 детей и учителя. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предварительный диагноз пострадавших острый гастроэнтероколит. Все они питались в школьной столовой, а в больницу их доставляли в течение 14−16 сентября.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Заведение, которое готовило пищу для учеников и доставляло ее в школу, временно приостановило свою работу. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Правонарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне пять человек попали в реанимацию в Черновицкой области из-за отравления грибами.

Источник: Ракурс


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