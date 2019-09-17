Дом Гонтаревой под Киевом сожгли неизвестные. Фото: Україна молода

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Ракурс

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные лица сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом.

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По словам Гонтаревой, злоумышленники бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Об этом она рассказала изданию «НВ».

Гонтарева отметила, что дом полностью сгорел, а пожарные не смогли его даже потушить.

Как известно, 30 августа Гонтарева заявляла, что в центре Лондона ее сбил автомобиль и она была госпитализирована в больницу. После этого ей сделали одну операцию и должны провести еще одну.

Позже 5 сентября Гонтарева сообщала, что неизвестные подожгли автомобиль ее невестки, которую также зовут Валерия Гонтарева в Киеве.

Накануне поджога авто, Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления НБУ.

Между тем Гонтарева отмечает, что авто ее сбило из-за экс-совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.

Как ранее сообщал «Ракурс», 12 сентября правоохранители провели обыски по месту прописки Гонтаревой в Киеве.