Курс доллара в бюджете 2020 года заложен на уровне 28 грн.

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В понедельник, 16 сентября, в Национальном банке Украины прокомментировали заложенный Кабинетом министров в проекте государственного бюджета на 2020 год курс 28,2 грн за один долл. Представитель финансового регулятора отметил, что Министерство финансов, строя бюджет, пользуется прогнозами Министерства экономики. Согласно законодательству, макропрогнозы, используемые Министерством финансов при формировании бюджета, предоставляет Министерство экономического развития.

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Во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве освобожденный из российского заключения Владимир Балух рассказал о пытках в российской тюрьме. Политзаключенный отметил, что его побили в первый же день, и впоследствии регулярно били, применяли угрозы и давили морально. Также он сообщил, что российские власти весной 2019 года сделала его гражданином РФ. Балух посмеялся с того, что некий эксперт в Крыму произвел официальное заключение о том, что Крым якобы является российским, то и Балух автоматически приобретает гражданство РФ.

Моряки военно-морских сил Украины и политические заключенные, которые 7 сентября вернулись из российского плена в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35» получили новые паспорта граждан Украины. Оказалось, что часть бывших документов освобожденных украинцев была потеряна во время пребывания в плену или заключении на территории России. Им выдали ID-карты и биометрические загранпаспорта граждан Украины.

В проекте государственного бюджета на 2020 год объем финансирования дорожной отрасли составит 74,4 млрд грн. В Кабинете министров Украины уверяют, что эта сумма — рекордная. Дорожный фонд будет формироваться из 100% акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним.

Прокуратура Донецкой области объявила в розыск трех должностных лиц городского совета Днепра, подозреваемых в растрате бюджетных средств во время ремонта Нового моста, а также должностное лицо, осуществлявшее технический надзор. Ранее им сообщали о подозрении в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств во время осуществления объекта.