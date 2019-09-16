Место преступления в Мариуполе. Фото: ЦензорНЕТ

https://racurs.ua/n126869-ubiystvo-boevika-dnr-za-djumaevym-sledili-nakanune-prestupleniya.html

Ракурс

В Мариуполе накануне убийства боевика самопровозглашенной Донецкой народной республики Романа Джумаева соседи видели подозрительную личность.

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За день до убийства Джумаева возле его дома в течение шести часов дежурил мужчина в легковом автомобиле. Свидетели рассказывают, что незнакомец вообще не покидал авто и следил за двором, подъездом. Мужчина даже не курил, потому что окурков возле машины не было. Об этом заявила соседка убитого Анжела Кузнецова в эфире «Громадського радіо».

Кузнецова отметила, что не слышала выстрелов, хоть и прибежала второй на место происшествия.

Я слышала соседку, которая в его коридоре, она ругалась, истерически вопила, что не может вызвать скорую. Потому что в «скорой» спрашивали фамилии. Она сказала, что огнестрельное, еще можно спасти, он хрипел еще. Его родная бабушка находилась с ним в квартире, она даже не поняла, что случилось, соседи стали выбегать. Собственными глазами я видела семь пуль на площадке, — отметила женщина.

Как известно, Джумаев работал на террористическую организацию Донецкая народная республика, был наемником группы «Пятнашки». Осенью 2017 года его задержали, однако уже в мае 2018 года отпустили под домашний арест. В декабре того же года его снова задержали — уже за сопротивление при изъятии у него незаконного киоска. В начале августа стало известно, что Октябрьский районный суд Мариуполя отпустил его из СИЗО под домашний арест.

Напомним, 16 сентября в Мариуполе застрелили боевика так называемой ДНР Романа Джумаева, которого недавно местный суд отпустил из СИЗО под домашний арест. Тело террориста нашли сегодня в 11.50 на лестничной клетке в подъезде одной из многоэтажек.