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Ракурс
Компания Lenovo запатентовала интересный смартфон.

Lenovo запатентовала смартфон с гнущимся экраном в двух местах (ФОТО)

16 сен 2019, 21:46
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Компания Lenovo (Леново) с Китая зарегистрировала патент смартфона, который оборудован большим гибким экраном, который может сгибаться в двух местах.

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Две линии сгиба позволят сложить аппарат таким образом, чтобы вверху оставалась открытой небольшая часть экрана. На рендерах, появившихся в интернете видно одинарную камеру и дактилоскопический сканер на задней панели. Об этом 16 сентября сообщает «Популярная механика».

Специалисты предполагают, что так будет выглядеть новая версия легендарного телефона Motorola RAZR, поскольку «Леново» сейчас владеет брендом «Моторола». Однако это всего-навсего предположение, поскольку смартфон еще официально не презентовали. Ожидается, что этот гаджет презентуют в 2020 году.

Компания Lenovo запатентовала интересный смартфон. Фото: Популярная механика

Компания Lenovo запатентовала интересный смартфон. Фото: Популярная механика

Компания Lenovo запатентовала интересный смартфон. Фото: Популярная механика

Напомним, в июле компания Samsung («Самсунг») в своем недавнем патенте описала новый смартфон, который имеет экран, который может расширяться в правый бок. В разложенном состоянии новый смартфон размером напоминает планшет.

Источник: Ракурс


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