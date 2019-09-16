Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Компанія Lenovo запатентувала цікавий смартфон.

Lenovo запатентувала смартфон з екраном, що гнеться в двох місцях (ФОТО)

16 вер 2019, 21:46
999

Компанія Lenovo (Леново) з Китаю зареєструвала патент смартфона, який обладнаний великим гнучким екраном, який може згинатися у двох місцях.

Loading...

Дві лінії згину дозволять скласти апарат таким чином, щоб вгорі залишалася відкритою невелика частина екрану. На рендерах, що з’явилися в інтернеті видно одинарну камеру і дактилоскопічний сканер на задній панелі. Про це 16 вересня повідомляє «Популярная механика».

Фахівці припускають, що так виглядатиме нова версія легендарного телефону Motorola RAZR, оскільки «Леново» наразі володіє брендом «Моторола». Однак це всього-на-всього припущення, оскільки смартфон ще офіційно не презентували. Очікується, що цей гаджет презентують у 2020 році.

Компанія Lenovo запатентувала цікавий смартфон. Фото: Популярная механика

Компанія Lenovo запатентувала цікавий смартфон. Фото: Популярная механика

Компанія Lenovo запатентувала цікавий смартфон. Фото: Популярная механика

Нагадаємо, у липні компанія Samsung («Самсунг») у своєму недавньому патенті описала новий смартфон, який має екран, що може розширятися у правий бік. У розкладеному стані новий смартфон розміром нагадує планшет.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Об'єднання Білорусі та РФ: Мінськ спростував ідею створення конфедеративної держави

Влада Білорусі спростувала ідею створення конфедеративної держави з Російською Федерацією й заявила, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність країн

Світові новини
18:23

Зеленський розповів, за що боротиметься на «нормандському саміті» (ВІДЕО)

Президент Зеленський розповів про очікування від зустрічі лідерів «нормандського формату» (Україна, Росія, Франція, Німеччина). Він очікує проведення повного обміну між Україною та РФ, а також узгодження позицій щодо розведення військ

Світові новини
15:09
Новини партнерів
Загрузка...