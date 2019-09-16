Компанія Lenovo запатентувала цікавий смартфон.

https://racurs.ua/ua/n126868-lenovo-zapatentuvala-smartfon-z-ekranom-scho-gnetsya-v-dvoh-miscyah-foto.html

Ракурс

Компанія Lenovo (Леново) з Китаю зареєструвала патент смартфона, який обладнаний великим гнучким екраном, який може згинатися у двох місцях.

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Дві лінії згину дозволять скласти апарат таким чином, щоб вгорі залишалася відкритою невелика частина екрану. На рендерах, що з’явилися в інтернеті видно одинарну камеру і дактилоскопічний сканер на задній панелі. Про це 16 вересня повідомляє «Популярная механика».

Фахівці припускають, що так виглядатиме нова версія легендарного телефону Motorola RAZR, оскільки «Леново» наразі володіє брендом «Моторола». Однак це всього-на-всього припущення, оскільки смартфон ще офіційно не презентували. Очікується, що цей гаджет презентують у 2020 році.

Нагадаємо, у липні компанія Samsung («Самсунг») у своєму недавньому патенті описала новий смартфон, який має екран, що може розширятися у правий бік. У розкладеному стані новий смартфон розміром нагадує планшет.