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Іран міг атакувати НПЗ безпілотниками. Фото: Reuters

Атака на НПЗ в Саудівській Аравії: США оприлюднили докази причетності Ірану (ФОТО)

16 вер 2019, 21:13
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Сполучені Штати Америки стверджують, що до атаки на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії причетний Іран.

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Вашингтон опублікували знімки НПЗ у містах Абкайке та Хурайсе до та після нападу. Світлини були зроблені до та після нападу. Американські чиновники стверджують, що безпілотні літальні апарати прилетіли з боку Ірану або Іраку. При цьому раніше бойовики-хусити з Ємену заявляли, що саме вони причетні до нападу на заводи компанії Saudi Aramco. Про це 16 вересня повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Крім того, представники уряду США заявляють, що нафтопереробні заводи атакували не лише дронами. Зазначається, що було випущено ракетний залп 20 ракетами. Не всі з них досягли цілі. Фахівці стверджують, що дослідивши ракети, вони зможуть встановити нападників.

Докази причетності Ірану до атаки на НПЗ в Саудівській Аравії. Фото: businessinsider.com

Нагадаємо, 14 вересня сталася атака безпілотників на один з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco. Цей концерн щодня переробляє до 7 млн ​​т барелів нафти. У 2016 році бойовики-смертники з терористичної організації «Аль-Каїда» вже намагалися влаштувати вибух на заводі, але їхня спроба провалилася.

Джерело: Ракурс


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