Горів тролейбус. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126866-u-jytomyri-goriv-troleybus-iz-pasajyramy-ludy-vystrybuvaly-z-vikon-foto.html

Ракурс

Пожежа в тролейбусі сталася 16 вересня по обіді в Житомирі.

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Надзвичайна подія виникла після 14.00 неподалік Гідропарку. На момент пожежі в салоні громадського транспорту були люди. Людям довелося рятуватися від вогню й евакуюватися через вікна. Про це повідомляють користувачі в Facebook.

Гідропарк, кінцева зупинка, згорів тролейбус. Всередині були люди, евакуювали через вікна. Всередині все було чорне, нічого не видно, — зазначив один із очевидців.

Видання «Житомир.info» повідомило, що виклик у ДСНС стосовно загоряння тролейбуса надійшов о 14.52. У прес-службі патрульної поліції Житомирської області зазначили, що загоряння вдалося оперативно загасити. На момент прибуття правоохоронців, ні тролейбусу, ні очевидців там уже не було. Про горіння та гасіння пожежі свідчила лише піна на землі.

Нагадаємо, у Миколаївській області спалахнула пожежа на цементному заводі ПРАТ «Дікергофф Цемент». Встановлено, що вогонь виник у кабельних тунелях одного з цехів на об'єкті підвищеної небезпеки.