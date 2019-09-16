Горел троллейбус. Фото: NewsOne

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Ракурс

Пожар в троллейбусе произошел 16 сентября после обеда в Житомире.

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Чрезвычайное происшествие возникло после 14.00 неподалеку Гидропарка. На момент пожара в салоне общественного транспорта были люди. Людям пришлось спасаться от огня и эвакуироваться через окна. Об этом сообщают пользователи в Facebook.

Гидропарк, конечная остановка, сгорел троллейбус. Внутри были люди, эвакуировали через окна. Внутри все было черное, ничего не видно, — отметил один из очевидцев.

Издание «Житомир.info» сообщило, что вызов в ГСЧС относительно возгорания троллейбуса поступил в 14.52. В пресс-службе патрульной полиции Житомирской области отметили, что возгорание удалось оперативно потушить. На момент прибытия правоохранителей, ни троллейбуса, ни очевидцев там уже не было. О горении и тушении пожара свидетельствовала только пена на земле.

Напомним, в Николаевской области вспыхнул пожар на цементном заводе ЧАО «Дикергофф Цемент». Установлено, что огонь возник в кабельных туннелях одного из цехов на объекте повышенной опасности.