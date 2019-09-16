В Житомире горел троллейбус с пассажирами внутри, люди выпрыгивали из окон (ФОТО)https://racurs.ua/n126866-v-jitomire-gorel-trolleybus-s-passajirami-ludi-vyprygivali-iz-okon-foto.htmlРакурс
Пожар в троллейбусе произошел 16 сентября после обеда в Житомире.
Чрезвычайное происшествие возникло после 14.00 неподалеку Гидропарка. На момент пожара в салоне общественного транспорта были люди. Людям пришлось спасаться от огня и эвакуироваться через окна. Об этом сообщают пользователи в Facebook.
Гидропарк, конечная остановка, сгорел троллейбус. Внутри были люди, эвакуировали через окна. Внутри все было черное, ничего не видно, — отметил один из очевидцев.
Издание «Житомир.info» сообщило, что вызов в ГСЧС относительно возгорания троллейбуса поступил в 14.52. В пресс-службе патрульной полиции Житомирской области отметили, что возгорание удалось оперативно потушить. На момент прибытия правоохранителей, ни троллейбуса, ни очевидцев там уже не было. О горении и тушении пожара свидетельствовала только пена на земле.
Напомним, в Николаевской области вспыхнул пожар на цементном заводе ЧАО «Дикергофф Цемент». Установлено, что огонь возник в кабельных туннелях одного из цехов на объекте повышенной опасности.