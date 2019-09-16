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Крым, Ласточкино гнездо.

Оккупанты предложили переименовать украинский Крым

16 сен 2019, 20:05
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Переименовать украинский полуостров Крым в Республику Крым — Тавриду предлагают на аннексированной территории.

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Идея уже нашла поддержку со стороны оккупационных властей. В частности, сторонником стал вице-премьер так называемого правительства Крыма и постоянный представитель республики при президенте РФ Владимире Путине Георгий Мурадов. Об этом он заявил на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», в котором участвует делегация из Греции, 16 сентября передает «Российская газета».

Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды в название нашей республики наряду с имеющейся названием еще добавить историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида. В России целый ряд субъектов Федерации применяет такую практику. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть, — отметил сепаратист.

Ранее с инициативой о переименовании Крыма выступил председатель национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.

Как известно, Российская Федерация 27 февраля 2014 года захватила административные здания и начала дислокацию своих войск в Крыму. Впоследствии военизированные формирования уже хозяйничали на территории полуострова. На административных зданиях снимали украинские национальные флаги и вывешивали триколоры, а российские войска блокировали базы ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране будет крайне сложно вернуть оккупированной Россией Крымский полуостров. Глава государства подчеркнул, что у него есть несколько идей относительно того, как вернуть полуостров.


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