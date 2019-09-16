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Крим, Ластівчине гніздо.

Окупанти запропонували перейменувати український Крим

16 вер 2019, 20:05
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Перейменувати український півострів Крим у Республіку Крим — Тавриду пропонують на анексованій українській території.

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Ідея вже знайшла підтримку з боку окупаційної влади. Зокрема, прихильником став віце-прем'єр так званого уряду Криму й постійний представник республіки при президентові РФ Володимиру Путіну Георгій Мурадов. Про це він заявив на міжнародному симпозіумі «Кримська Еллада: Грецька спадщина Тавриди», в якому бере участь делегація з Греції, 16 вересня передає «Российская газета».

Мені здається дуже значущою ініціатива греків Тавриди використатив назві нашої республіки поряд з наявною назвою ще йісторичну, яка б звучала так: Республіка Крим — Таврида. У Росії ціла низка суб'єктів Федерації застосовує таку практику. Нагадаю: Якутія (Саха), Північна Осетія (Аланія) і ціла низка інших суб'єктів Федерації, які застосовують поряд з усталеним назвою ще й історичну частину, — зазначив сепаратист.

Раніше з ініціативою про перейменування Криму виступив очільник національно-культурної автономії греків Криму «Таврида» Іван Шонус.

Як відомо, Російська Федерація 27 лютого 2014 року захопила адміністративні будівлі та розпочала дислокацію своїх військ у Криму. Згодом воєнізовані формування вже господарювали на території півострова. На адміністративних будівлях знімали українські національні стяги і вивішували триколори, а російські війська блокували бази ЗСУ.

Нагадаємо, президент УкраїниВолодимир Зеленський заявив, що країні буде вкрай складно повернути окупованій Росією Кримський півострів. Глава держави наголосив, що у нього є кілька ідей щодо того, як повернути півострів.


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