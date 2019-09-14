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Ракурс
Цементный завод загорелся в Николаевской области. Фото: ДСНС

Цементный завод загорелся в Николаевской области (ФОТО)

14 сен 2019, 08:57
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В Николаевской области вспыхнул пожар на цементном заводе ЧАО «Дикергофф Цемент».

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Пламя вспыхнуло около 6.13 утра сегодня. На место вызвали две (2 и 19) государственные пожарно-спасательные части и дежурную часть. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Цементный завод загорелся в Николаевской области. Фото: ДСНС

Установлено, что пожар вспыхнул в кабельных туннелях одного из цехов на объекте повышенной опасности. Здание обесточили и приняли меры для минимизации последствий.

Цементный завод загорелся в Николаевской области. Фото: ДСНС

Пожар удалось локализовать в 7.30 и полностью ликвидировали в 8.05. Причина инцидента еще устанавливается. На месте работали 16 пожарных и четыре единицы спецтехники.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня в США произошел мощный взрыв и крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Спасатели эвакуировали всех людей, находившихся на прилегающих территориях. После пожара густой дым накрыл большую часть Сентер-Сити и Южной Филадельфии.

Источник: Ракурс


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