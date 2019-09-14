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Ракурс
Цементний завод загорівся на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Цементний завод загорівся на Миколаївщині (ФОТО)

14 вер 2019, 08:57
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У Миколаївській області спалахнула пожежа на цементному заводі ПРАТ «Дікергофф Цемент».

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Полум’я спалахнуло близько 6.13 ранку сьогодні. На місце викликали дві (2 і 19) державних пожежно-рятувальних частини та чергову частину. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Цементний завод загорівся на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Встановлено, що пожежа спалахнула у кабельних тунелях одного з цехів на об'єкті підвищеної небезпеки. Будівлю знеструмили та вжили заходи для мінімізації наслідків.

Цементний завод загорівся на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежу вдалось локалізувати о 7.30 та повністю ліквідували о 8.05. Причину інциденту ще встановлюють. На місці працювали 16 пожежників та чотири одиниці спецтехніки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня у США стався потужний вибух та масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Рятувальники евакуювали усіх людей, які перебували на прилеглих територіях. Після пожежі густий дим накрив більшу частину Сентер Сіті та Південної Філадельфії.

Джерело: Ракурс


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