Цементний завод загорівся на Миколаївщині. Фото: ДСНС

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Ракурс

У Миколаївській області спалахнула пожежа на цементному заводі ПРАТ «Дікергофф Цемент».

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Полум’я спалахнуло близько 6.13 ранку сьогодні. На місце викликали дві (2 і 19) державних пожежно-рятувальних частини та чергову частину. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Встановлено, що пожежа спалахнула у кабельних тунелях одного з цехів на об'єкті підвищеної небезпеки. Будівлю знеструмили та вжили заходи для мінімізації наслідків.

Пожежу вдалось локалізувати о 7.30 та повністю ліквідували о 8.05. Причину інциденту ще встановлюють. На місці працювали 16 пожежників та чотири одиниці спецтехніки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня у США стався потужний вибух та масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Рятувальники евакуювали усіх людей, які перебували на прилеглих територіях. Після пожежі густий дим накрив більшу частину Сентер Сіті та Південної Філадельфії.