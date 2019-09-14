Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожежа в бразильській лікарні: загинули 11 осіб. Фото: twitter/CP24
Пожежа в бразильській лікарні: загинули 11 осіб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n126766-pojeja-v-brazylskiy-likarni-zagynuly-11-osib-foto.htmlРакурс
У Бразилії ввечері спалахнула пожежа в приватній лікарні. В результаті інциденту загинули щонайменше 11 осіб.
Loading...
Трагедія сталася ввечері 12 вересня в північній частині Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє ВВС.
За даними ЗМІ, пацієнти в паніці намагалися вистрибувати з вікон лікарні, але пожежники змогли евакуювати більшість людей.
Причиною пожежі, за словами керівництва лікарні, стало коротке замикання. Під час події в будівлі було багато диму, що змусило пацієнтів панікувати.
На ліквідацію пожежі у рятувальників пішло близько двох годин. Кількість постраждалих поки не називають, але відомо, що люди на ношах заповнили тротуари навколишніх вулиць.
Зазначається, що деякі пацієнти лікарні перебували у відділенні інтенсивної терапії та навіть на нейростимуляторах, що піддає їхні життя додаткової небезпеки.
Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одеській області в червні згоріла психіатрична лікарня. В результаті інциденту загинули щонайменше семеро осіб. Ще п’ятеро осіб були госпіталізовані з опіками до медичного закладу.
Загрузка...