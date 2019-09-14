Пожежа в бразильській лікарні: загинули 11 осіб. Фото: twitter/CP24

https://racurs.ua/ua/n126766-pojeja-v-brazylskiy-likarni-zagynuly-11-osib-foto.html

Ракурс

У Бразилії ввечері спалахнула пожежа в приватній лікарні. В результаті інциденту загинули щонайменше 11 осіб.

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Трагедія сталася ввечері 12 вересня в північній частині Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє ВВС.

За даними ЗМІ, пацієнти в паніці намагалися вистрибувати з вікон лікарні, але пожежники змогли евакуювати більшість людей.

Причиною пожежі, за словами керівництва лікарні, стало коротке замикання. Під час події в будівлі було багато диму, що змусило пацієнтів панікувати.

На ліквідацію пожежі у рятувальників пішло близько двох годин. Кількість постраждалих поки не називають, але відомо, що люди на ношах заповнили тротуари навколишніх вулиць.

Зазначається, що деякі пацієнти лікарні перебували у відділенні інтенсивної терапії та навіть на нейростимуляторах, що піддає їхні життя додаткової небезпеки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одеській області в червні згоріла психіатрична лікарня. В результаті інциденту загинули щонайменше семеро осіб. Ще п’ятеро осіб були госпіталізовані з опіками до медичного закладу.