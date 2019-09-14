Пожар в бразильской больнице: погибли 11 человек. Фото: twitter/CP24

https://racurs.ua/n126766-pojar-v-brazilskoy-bolnice-pogibli-11-chelovek-foto.html

Ракурс

В Бразилии вечером вспыхнул пожар в частной больнице. В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 человек.

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Трагедия произошла вечером 12 сентября в северной части Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ВВС.

По данным СМИ, пациенты в панике пытались выпрыгивать из окон больницы, но пожарники смогли эвакуировать большинство людей.

Причиной пожара, по словам руководства больницы, стало короткое замыкание. Во время происшествия в здании было много дыма, что заставило пациентов паниковать.

На ликвидацию пожара у спасателей ушло около двух часов. Количество пострадавших пока не называют, но известно, что люди на носилках заполнили тротуары окружающих улиц.

Отмечается, что некоторые пациенты больницы находились в отделении интенсивной терапии и даже на нейростимуляторах, что подвергает их жизни дополнительной опасности.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одесской области в июне сгорела психиатрическая больница. В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек. Еще пять человек были госпитализированы с ожогами в медицинское учреждение.