Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Пожар в бразильской больнице: погибли 11 человек. Фото: twitter/CP24

Пожар в бразильской больнице: погибли 11 человек (ФОТО)

14 сен 2019, 08:29
999

В Бразилии вечером вспыхнул пожар в частной больнице. В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 человек.

Loading...

Трагедия произошла вечером 12 сентября в северной части Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ВВС.

По данным СМИ, пациенты в панике пытались выпрыгивать из окон больницы, но пожарники смогли эвакуировать большинство людей.

Причиной пожара, по словам руководства больницы, стало короткое замыкание. Во время происшествия в здании было много дыма, что заставило пациентов паниковать.

Пожар в Бразилии. Фото:twitter/dabeeyow

На ликвидацию пожара у спасателей ушло около двух часов. Количество пострадавших пока не называют, но известно, что люди на носилках заполнили тротуары окружающих улиц.

Отмечается, что некоторые пациенты больницы находились в отделении интенсивной терапии и даже на нейростимуляторах, что подвергает их жизни дополнительной опасности.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одесской области в июне сгорела психиатрическая больница. В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек. Еще пять человек были госпитализированы с ожогами в медицинское учреждение.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский рассказал о новом законе для ветеранов на «Играх непокоренных» (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский рассказал о новом законе «О статусе ветеранов». Глава государства на открытии национальных соревнований «Игры непокоренных» рассказал, когда в парламенте появится указанный законопроект

Новости Украины
10:10

Обыск в банке Порошенко: в ГБР объяснили причину следственных действий

Государственное бюро расследований устроило обыски в «Международном инвестиционном банке» в рамках уголовного производства о махинациях при покупке-продаже завода «Кузница на Рыбальском»

Правовые новости
15:43   13 сен
Новости партнеров
Загрузка...