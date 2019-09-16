Иран мог атаковать НПЗ беспилотниками. Фото: Reuters

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Соединенные Штаты Америки утверждают, что к атаке на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии причастен Иран.

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Вашингтон опубликовали снимки НПЗ в городах Абкайке и Хурайсе до и после нападения. Фотографии были сделаны до и после нападения. Американские чиновники утверждают, что беспилотные летательные аппараты прилетели со стороны Ирана или Ирака. При этом ранее боевики-хуситы из Йемена заявляли, что именно они причастны к нападению на заводы компании Saudi Aramco. Об этом 16 сентября сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Кроме того, представители правительства США заявляют, что нефтеперерабатывающие заводы атаковали не только дронами. Отмечается, что был выпущен ракетный залп 20 ракетами. Не все из них достигли цели. Специалисты утверждают, что, исследовав ракеты, они смогут установить нападавших.

Напомним, 14 сентября произошла атака беспилотников на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco. Этот концерн ежедневно перерабатывает до 7 млн т баррелей нефти. В 2016 году боевики-смертники из террористической организации «Аль-Каида» уже пытались устроить взрыв на заводе, но их попытка провалилась.