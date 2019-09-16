Місце злочину в Маріуполі. Фото: ЦензорНЕТ

https://racurs.ua/ua/n126869-vbyvstvo-boyovyka-dnr-za-djumaievym-stejyly-naperedodni-zlochynu.html

Ракурс

У Маріуполі напередодні вбивства бойовика самопроголошеної Донецької народної республіки Романа Джумаєва сусіди бачили підозрілу особу.

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За день до вбивства Джумаєва біля його будинку впродовж шести годин чергував чоловік в легковому автомобілі. Свідки розповідають, незнайомець взагалі не покидав авто та слідкував за двором, під’їздом. Чоловік навіть не палив, бо недопалків біля машини не було. Про це заявила сусідка вбитого Анжела Кузнецова в ефірі «Громадського радіо».

Кузнецова відзначила, що не чула пострілів, хоч і прибігла другою на місце події.

Я чула сусідку, яка в його коридорі, вона лаялася, істерично волала, що не може викликати швидку. Бо у «швидкій» питали прізвища. Вона сказала, що вогнепальне, ще можна врятувати, він хрипів же ще. Його рідна бабуся знаходилась з ним у квартирі, вона навіть не зрозуміла, що сталося, сусіди почали вибігати. На власні очі я бачила сім куль на майданчику, — зазначила жінка.

Як відомо, Джумаєв працював на терористичну організацію Донецька народна республіка, був найманцем групи «П'ятнашка». Восени 2017 року його затримали, проте вже в травні 2018 року відпустили під домашній арешт. В грудні того ж року його знову затримали — вже за опір під час вилучення в нього незаконного кіоску. На початку серпня стало відомо, що Жовтневий районний суд Маріуполя відпустив його з СІЗО під домашній арешт.

Нагадаємо, 16 вересня у Маріуполі застрелили бойовика так званої ДНР Романа Джумаєва, котрого нещодавно місцевий суд відпустив із СІЗО під домашній арешт. Тіло терориста знайшли сьогодні об 11.50 на сходовій клітці у під’їзді однієї з багатоповерхівок.