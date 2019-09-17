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Выборы в Киеве: в законопроекте «Слуги народа» предлагается провести голосование 8 декабря, фото — Репортер

«Слуга народа» подала в Раду законопроект «О столице Украины» и предлагает провести выборы 8 декабря

17 сен 2019, 09:22
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Партия власти «Слуга народа» предлагает провести внеочередные выборы мэра столицы 8 декабря.

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Об этом говорится в законопроекте № 2143 «О столице Украины — городе-герое Киеве», который подали в парламент несколько десятков депутатов этой политической силы. В понедельник, 16 сентября, документ направили в комитет Рады.

Большинство авторов законопроекта представляют именно партию «Слуга народа», сообщается на сайте Рады.

Законопроект предлагает разделить должности мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). При этом главу администрации будет назначать и увольнять президент по представлению Кабмина. Глава КГГА будет иметь полномочия члена правительства, но только с правом совещательного голоса по вопросам, которые касаются Киева.

Новация предполагает и сокращение максимального количества депутатов в местных советах столицы до 84 человек.

Сегодня Виталий Кличко намерен встретиться с лидерами фракций Киевсовета, чтобы обсудить ситуацию вокруг новых выборов.

В начале сентября новое правительство поддержало представление на увольнение мэра столицы с должности главы КГГА, которое президент Зеленский направил в Кабмин еще летом.

Кличко ответил, что представление на его увольнение противоречит Конституции. В то же время он пообещал пойти на следующие местные выборы в столице, даже несмотря на то, что после распределения полномочий мэра и главы КГГА они не будут иметь смысла.

Источник: Ракурс


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