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Осуществляются подготовительные мероприятия по отводу войск на Донбассе, фото: «Википедия»
Готовится отвод войск вдоль всей линии разграничения — командующий ООСhttps://racurs.ua/n126951-gotovitsya-otvod-voysk-vdol-vsey-linii-razgranicheniya-komanduuschiy-oos.htmlРакурс
Осуществляются подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения.
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Об этом во время встречи с координатором по гуманитарным вопросам и постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани заявил командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Владимир Кравченко, сообщает пресс-служба ООС.
В то же время Кравченко добавил, что все будет зависеть от зеркальных действий с другой стороны.
Он также отметил, что безопасные районы вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское планировалось создать еще в 2016 году, однако до сих пор они остаются милитаризованными.
Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской, — подчеркнул Кравченко.
Относительно ситуации в Станице Луганской Кравченко отметил, что сейчас идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста. Уже восстановлено и расширено дорожное покрытие подъездной дороги, подготовлена площадка для строительной техники и размещения строительных материалов.
Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан было еще проще и комфортнее, — добавил Кравченко.
Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что власти планируют восстановить мост в Станице Луганской и позволить пенсионерам на оккупированной территории проходить перерегистрирацию раз в год, а не каждые 60 дней.
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