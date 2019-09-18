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Вадим Пристайко, фото: Nazar Furyk

Пристайко рассказал, когда согласился на «формулу Штайнмайера»

18 сен 2019, 17:52
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Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, рассказал, что согласился на реализацию на оккупированной части Донбасса так называемой «формулы Штайнмайера» во время встречи советников 2 сентября.

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Об этом он заявил сегодня в ходе совместного заседания комитетов Верховной Рады по евроинтеграции и иностранных дел, сообщает издание «Европейская правда».

По его словам, тогда была достигнута договоренность, что законодательство об особом статусе временно оккупированных территорий на момент проведения выборов вступит в действие в предварительном формате, а окончательно вступит в силу после решения Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ о признании выборов соответствующими международным стандартам.

Это — то, что записано в решении. Больше там ничего нет, — подчеркнул Пристайко.

Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее, — отметил Пристайко.

По его словам, только в таком случае выборы на оккупированных территориях будут признанными соответствующими стандартам ОБСЕ.

Пристайко отметил, что перед проведением выборов на оккупированных территориях сначала должны быть созданы соответствующие условия относительно безопасности.

В то же время российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники утверждает, что украинская делегация в ходе переговоров в Минске отказалась письменно закреплять на бумаге и подписывать «формулу Штайнмайера», мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мероприятий.

По словам источника, украинская сторона настаивает на первоочередной передаче Киеву контроля над пока неконтролируемой участком границы с Россией на Донбассе, а также на разоружении боевиков.

Только после этого Киев предлагает провести выборы, — заявил источник агентства.

Также отмечается, что в связи с отказом украинской стороны подписывать «формулу Штайнмайера», не было достигнуто договоренности о разведении сил на Донбассе.

Напомним, Пристайко сегодня рассказал, почему не состоялась запланированная на 17 сентября встреча лидеров стран «нормандского формата».


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Пристайко рассказал, когда согласился на «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время встречи советников 2 сентября согласился на реализацию на оккупированной части Донбасса так называемой «формулы Штайнмайера»

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