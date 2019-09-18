Алкоголь в умеренном количестве помогает бороться с болезнями – ученые. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n126982-alkogol-v-umerennom-kolichestve-pomogaet-borotsya-s-boleznyami-uchenye.html

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Ученые из Китая заявили, что алкоголь в умеренном количестве полезен для здоровья.

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Ученые проанализировали другие работы на эту тему и провели исследование, которое затронуло 575 человек. Об этом сообщает Naked science.

Ученые исследовали взаимосвязь между употреблением алкоголя и сахарным диабетом второго типа. Это заболевание относится к метаболическим и ему характерна хроническая гипергликемия. Диабет развивается из-за нарушения взаимодействия инсулина с клетками.

Исследователи пришли к выводам, что умеренное употребление алкоголя улучшает метаболизм глюкозы и снижает уровень инсулина. Согласно результатам анализов, алкоголь положительно влияет на метаболизм жиров и глюкозы у больных.

Отмечается, что умеренным количеством алкоголя в пересчете на порцию составляет 200 мл вина, 0,5 л пива или 50 мл крепкого спиртного в день.

Другие ученые с этим исследованием не соглашаются и заявляют, что здоровая жизнь предусматривает полный отказ от алкоголя или же его уменьшения до минимума.

В прошлом году международная группа ученых представила исследование о колоссальном вреде алкоголя. По мнению этих экспертов, даже малая доза алкоголя повышает риск развития болезней и смерти.

Напомним, ученые заявили, что алкогольную зависимость провоцирует генетическая мутация.