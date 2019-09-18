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Ракурс
Світоліна через травму вибула з турніру у Гуанчжоу. Фото: 24 канал

Світоліна через травму вибула з турніру у Гуанчжоу

18 вер 2019, 18:40
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Відома українська тенісистка Еліна Світоліна (3-я ракетка світу) покинула турнір WTA International в китайському Гуанчжоу через травму.

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Світоліна вирішила знятися з матчу у другому сеті гри проти чеської тенісистки Марі Боузкової (63-я ракетка світу). Про це повідомляє УНІАН.

Про травму коліна Світоліна заявила у грі в 1/8 фіналу турніру. У першому сеті українка поступилась супротивниці з рахунком 4:6.

У другому сеті, коли рахунок був 2:3 Світоліна звернулася за допомогою до лікаря через травму. Потім вона продовжила гру, однак, коли рахунок був 3:4, спортсменка вирішила, що не може далі грати.

Зазначимо, що перед цим Світоліна брала участь у турнірі WTA Premier у Чженчжоу. Там вона програла в одній четверті фіналу французькій спортсменці Христині Младеновіч. Того дня українка провела дві гри.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Світоліна, яка є кращою тенісисткою України, поїде на тенісний турнір у Москві. Він запланований на 14−20 жовтня.


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