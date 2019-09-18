"Минера" киевского моста Метро задержали правоохранители. Фото: ИА Regnum

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Правоохранители задержали на мосту Метро в Киеве злоумышленника, который угрожал взорвать переправу.

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Алексея Белько задержал спецназ. Отмечается, что при задержании он не сопротивлялся. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Правоохранители планируются открыть уголовное производство по факту подготовки к террористическому акту.

Перед штурмом силовиков злоумышленник успел выдвинуть свое требование. Он требовал прекратить капитуляции на Донбассе.

Мэр Киева Виталий Кличко, который также присутствовал на мосту, заявил «Украинской правде», что злоумышленник находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

По словам Кличко, правоохранители смогли перед штурмом установить телефонную связь со злоумышленником, однако он был в неадекватном состоянии.

Злоумышленник после обеда заявил, что может подорвать переправу, в результате чего была остановлена «красная ветка» метро и движение транспорта на мосту Метро.

Мужчина открыл стрельбу и сбил полицейский дрон, однако позже правоохранители смогли сбросить средство связи с помощью гидрокоптера.

На место выехал спецназ, специальная техника и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Напомним, появилось видео с гидрокоптера.