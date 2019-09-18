Україна в ТКГ назвала свої умови щодо місцевих виборів на Донбасі. Фото: Joinfo

https://racurs.ua/ua/n126988-ukrayina-v-tkg-nazvala-svoyi-umovy-schodo-miscevyh-vyboriv-na-donbasi.html

Ракурс

У Тристоронній контактній групі Україна заявила, що не має принципових заперечень по суті щодо так званої формули Штайнмаєра, однак назвала свої умови щодо проведення місцевих виборів на Донбасі.

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Так, має бути повне припинення вогню, виведення іноземних військ та техніки з території України, розведення сил вздовж усієї лінії зіткнення, забезпечення моніторингу місії ОБСЄ та роботи Центрвиборчкому України, встановлення контролю над непідконтрольною Києву ділянкою кордону з РФ та інші пункти Мінських домовленостей. Про це повідомляє прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

Україна підтвердила готовність до розведення сил у Золотому та Петрівському, однак Росія заблокувала визначення дати проведення операції. Також є прогрес щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб.

Сторони обговорили перебіг відновлення моста у Станиці Луганській.

Як раніше повідомляв «Ракурс», міністр закордонних справ Вадим Пристайко прокоментував реалізацію т. з. формули Штайнмаєра та розкрив деталі домовленості між країнами.