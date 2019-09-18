Потрійне вбивство на Миколаївщині: затримали підозрюваного. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n126987-potriyne-vbyvstvo-na-mykolayivschyni-zatrymaly-pidozruvanogo-foto-video.html

Ракурс

У Миколаївській області затримали 48-річного підозрюваного у потрійному вбивстві на АЗС.

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Зловмисником виявився колега загиблих. Він застрелив чоловіків через неприязні стосунки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Миколаївській області.

Підозрюваного затримали за місцем проживання. Правоохоронці провели спецоперацію та перекрили усі виїзди з міста. Зазначається, що раніше його затримували за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 Кримінально кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб). Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне.

Нагадаємо, на АЗС застрелили механіка, касира та оператора. Їхні тіла виявила дружина одного з них, коли не змогла додзвонитись до свого чоловіка. Поліцію викликали перехожі, які прибігли на крики жінки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», спочатку правоохоронці вважали, що причиною вбивства могло стати пограбування та відпрацьовували цю версію.