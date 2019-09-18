Тройное убийство на Николаевщине: задержали подозреваемого. Фото: UA.News

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Ракурс

В Николаевской области задержали 48-летнего подозреваемого в тройном убийстве на АЗС.

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Злоумышленником оказался коллега погибших. Он застрелил мужчин из-за неприязненных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Правоохранители провели спецоперацию и перекрыли все выезды из города. Отмечается, что ранее его задерживали за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 Уголовно кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное.

Напомним, на АЗС застрелили механика, кассира и оператора. Их тела обнаружила жена одного из них, когда не смогла дозвониться до своего мужа. Полицию вызвали прохожие, которые прибежали на крики женщины.

Как ранее сообщал «Ракурс», сначала правоохранители считали, что причиной убийства могло стать ограбление и отрабатывали эту версию.