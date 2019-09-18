Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тройное убийство на Николаевщине: задержали подозреваемого. Фото: UA.News

Тройное убийство на Николаевщине: задержали подозреваемого (ФОТО, ВИДЕО)

18 сен 2019, 20:31
999

В Николаевской области задержали 48-летнего подозреваемого в тройном убийстве на АЗС.

Loading...

Злоумышленником оказался коллега погибших. Он застрелил мужчин из-за неприязненных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Правоохранители провели спецоперацию и перекрыли все выезды из города. Отмечается, что ранее его задерживали за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.

Подозреваемый в тройном убийстве в Николаеве. Фото: ГУНП

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 Уголовно кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное.

Напомним, на АЗС застрелили механика, кассира и оператора. Их тела обнаружила жена одного из них, когда не смогла дозвониться до своего мужа. Полицию вызвали прохожие, которые прибежали на крики женщины.

Как ранее сообщал «Ракурс», сначала правоохранители считали, что причиной убийства могло стать ограбление и отрабатывали эту версию.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский назначил бывшего заместителя Кличко новым представителем Украины в ТКГ

​Бывший заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы

Новости Украины
15:54
Новости партнеров
Загрузка...