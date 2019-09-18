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Убийство на АЗС. Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

В Николаеве во время ограбления АЗС застрелили трех человек (ФОТО, ВИДЕО)

18 сен 2019, 15:29
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В Николаеве на автозаправочной станции застрелили трех человек. Тела погибших с огнестрельными ранениями нашли 18 сентября.

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Сейчас полиция расследует обстоятельства гибели трех человек, тела которых были найдены на автозаправочной станции. В городе ввели специальную полицейскую операцию «Сирена», а сведения о событии внесли в ЕРДР по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

На месте преступления сейчас работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники, криминалисты, кинолог со служебной собакой и эксперты.

Местное издание «Новости-N» сообщило, что тела погибших обнаружила жена одного из работников заправки, которая пришла к мужу. Придя на заправку и увидев, что в кассе никого нет, она вошла в помещение и увидела три тела, лежащие в лужах крови. Отмечается, что сейчас правоохранители отрабатывают версию с ограблением.

Убийство на АЗС. Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

Убийство на АЗС. Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

Напомним, 18 сентября в поселке Акимовка из автомата расстреляли 42-летнего заместителя председателя Якимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова. Его убили у здания поселкового совета. Правоохранители рассматривают две версии преступления, в Запорожской области продолжается спецоперация.


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