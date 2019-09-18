Глава Нацполиции Сергей Князев. Фото: НПУ

https://racurs.ua/n126965-ubiystvo-zamglavy-terobschiny-v-zaporojskoy-oblasti-v-nacpolicii-nazvali-versii-prestupleniya.html

Ракурс

Убийство заместителя Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова расследуется правоохранителями.

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Следователи рассматривают две рабочие версии преступления, связанные с личной жизнью погибшего или коммерческой деятельностью. Политическую версию убийства правоохранители пока не рассматривают. Об этом 18 сентября заявил глава Нацполиции Сергей Князевна брифинге, который транслировала пресс-служба НПУ.

По его словам, правоохранители уже изъяли оружие с которого смогли убить Кириллова. Сейчас в Запорожской области продолжается полицейская операция по выявлению и задержанию убийцы.

Напомним, сегодня утром в поселке Акимовка из автомата расстреляли 42-летнего Дмитрия Кириллова — заместителя председателя Якимовской объединенной территориальной общины. У чиновника, курировавшего гуманитарные вопросы, стреляли прямо у здания поселкового совета, а добивали выстрелами вплотную.