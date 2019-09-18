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Глава Нацполіції Сергій Князєв. Фото: НПУ

Вбивство заступника голови тергромади у Запорізькій області: у Нацполіції назвали версії злочину (ВІДЕО)

18 вер 2019, 14:50
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Убивство заступника Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова розслідується правоохоронцями.

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Слідчі розглядають дві робочі версії злочину, пов’язані з особистим життям загиблого або комерційною діяльністю. Політичну версію вбивства правоохоронці наразі не розглядають. Про це 18 вересня заявив глава Нацполіції Сергій Князєв на брифінгу, який транслювала прес-служба НПУ.

За його словами, правоохоронці вже вилучили зброю з якої змогли вбити Кирилова. Наразі в Запорізькій області триває поліцейська операція з виявлення та затримання вбивці.

Нагадаємо, сьогодні вранці в селищі Якимівка з автомата розстріляли 42-річного Дмитра Кирилова — заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади. У посадовця, який курирував гуманітарні питання, стріляли прямо біля будівлі селищної ради, а добивали пострілами впритул.

Джерело: Ракурс


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999

Вбивство заступника голови тергромади у Запорізькій області: у Нацполіції назвали версії злочину (ВІДЕО)

Правоохоронці розглядають дві версії вбивства 42-річного заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова. Посадовця сьогодні вранці розстріляли з автомата

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