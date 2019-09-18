Глава Нацполіції Сергій Князєв. Фото: НПУ

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Убивство заступника Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова розслідується правоохоронцями.

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Слідчі розглядають дві робочі версії злочину, пов’язані з особистим життям загиблого або комерційною діяльністю. Політичну версію вбивства правоохоронці наразі не розглядають. Про це 18 вересня заявив глава Нацполіції Сергій Князєв на брифінгу, який транслювала прес-служба НПУ.

За його словами, правоохоронці вже вилучили зброю з якої змогли вбити Кирилова. Наразі в Запорізькій області триває поліцейська операція з виявлення та затримання вбивці.

Нагадаємо, сьогодні вранці в селищі Якимівка з автомата розстріляли 42-річного Дмитра Кирилова — заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади. У посадовця, який курирував гуманітарні питання, стріляли прямо біля будівлі селищної ради, а добивали пострілами впритул.