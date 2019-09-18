Чиновника розстріляли з автомата. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n126946-u-zaporizkiy-oblasti-z-avtomata-rozstrilyaly-zastupnyka-golovy-otg-foto-18.html

Ракурс

Вбивство чиновника сталося 18 вересня в селищі Якимівка у Запорізькій області.

Loading...

Невідомий зловмисник сьогодні розстріляв із автомата 42-річного Дмитра Кирилова — заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади в Запорізькій області. Його вбили прямо біля будівлі селищної ради, повідомляє РІА «Мелітополь».

Очевидці стверджують, що стрілок був з капюшоном на голові. Він здійснив кілька пострілів у посадовця, а коли той упав — добив впритул. Після цього нападник побіг в один із дворів, а звідти вже виїхало авто «Ланос» сріблястого кольору.

Відомо, що загиблий займався гуманітарними питаннями життєдіяльності селища. Наразі невідомо, чому його вбили. Поліція ще не коментувала подію.

Нагадаємо, в Одеській області 37-річна жінка вбила свою матір через зауваження. Причиною сварки стали ювелірні прикраси, які жінка продала. Зловмисниця добивала свою жертву кувалдою.