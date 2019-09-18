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Чиновника розстріляли з автомата. Фото: YouTube

У Запорізькій області з автомата розстріляли заступника голови ОТГ (ФОТО 18+)

18 вер 2019, 11:36
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Вбивство чиновника сталося 18 вересня в селищі Якимівка у Запорізькій області.

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Невідомий зловмисник сьогодні розстріляв із автомата 42-річного Дмитра Кирилова — заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади в Запорізькій області. Його вбили прямо біля будівлі селищної ради, повідомляє РІА «Мелітополь».

Очевидці стверджують, що стрілок був з капюшоном на голові. Він здійснив кілька пострілів у посадовця, а коли той упав — добив впритул. Після цього нападник побіг в один із дворів, а звідти вже виїхало авто «Ланос» сріблястого кольору.

Відомо, що загиблий займався гуманітарними питаннями життєдіяльності селища. Наразі невідомо, чому його вбили. Поліція ще не коментувала подію.

Вбивство чиновника в Якимівці. Фото: РІА «Мелітополь»

Вбивство чиновника в Якимівці. Фото: РІА «Мелітополь»

Вбивство чиновника в Якимівці. Фото: РІА «Мелітополь»

Вбивство чиновника в Якимівці. Фото: РІА «Мелітополь»

Нагадаємо, в Одеській області 37-річна жінка вбила свою матір через зауваження. Причиною сварки стали ювелірні прикраси, які жінка продала. Зловмисниця добивала свою жертву кувалдою.

Джерело: Ракурс


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999

У Запорізькій області з автомата розстріляли заступника голови ОТГ (ФОТО 18+)

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