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Жорстоке вбивство: на Одещині жінка вбила кувалдою матір за ювелірні прикраси. Фото: Myslo

Жорстоке вбивство: на Одещині жінка вбила кувалдою матір за ювелірні прикраси (ФОТО, ВІДЕО)

13 вер 2019, 22:33
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В Одеській області 37-річна жінка вбила свою матір через зауваження. Причиною сварки стали ювелірні прикраси, які жінка продала.

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Коли 68-річна потерпіла насварила зловмисницю, та вдарила жінку похилого віку каменем, а потім ще раз вдарила кувалдою. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

На Одещині жінка вбила кувалдою матір за ювелірні прикраси. Фото: Нацполіція

Після жорстоко нападу жінка залишила матір лежати на землі, а сама втекла до міста, де її затримала поліція.

На Одещині жінка вбила кувалдою матір за ювелірні прикраси. Фото: Нацполіція

Постраждалу госпіталізували до медичного закладу, однак медики не змогли врятувати її життя.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Якщо зловмисницю визнають винною, їй загрожує до 15 років тюрми.

Зазначається, що серед призначених експертиз поліція вказала судово-психіатричну. За її результатами буде визначена осудність жінки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями киянин намагався вбити колишню дружину пострілом із гарпуна.

Джерело: Ракурс


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