Жестокое убийство: в Одесской области женщина убила кувалдой мать за ювелирные украшения. Фото: Myslo

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Ракурс

В Одесской области 37-летняя женщина убила свою мать из-за замечания. Причиной ссоры стали ювелирные украшения, которые женщина продала.

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Когда 68-летняя пострадавшая отчитала злоумышленницу, та ударила пожилую женщину камнем, а потом еще раз ударила кувалдой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

После жестоко нападения женщина оставила мать лежать на земле, а сама убежала в город, где ее задержала полиция.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, однако медики не смогли спасти ее жизнь.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Если злоумышленницу признают виновной, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Отмечается, что среди назначенных экспертиз полиция указала судебно-психиатрическую. По ее результатам будет определена вменяемость женщины.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях киевлянин пытался убить бывшую жену выстрелом из гарпуна.