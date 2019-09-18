Чиновника расстреляли из автомата. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n126946-v-zaporojskoy-oblasti-iz-avtomata-rasstrelyali-zamestitelya-predsedatelya-otg-foto-18.html

Ракурс

Убийство чиновника произошло 18 сентября в поселке Акимовка в Запорожской области.

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Неизвестный злоумышленник сегодня расстрелял из автомата 42-летнего Дмитрия Кириллова — заместителя председателя Якимовской объединенной территориальной общины в Запорожской области. Его убили прямо у здания поселкового совета, сообщает РИА «Мелитополь».

Очевидцы утверждают, что стрелок был с капюшоном на голове. Он осуществил несколько выстрелов у чиновника, а когда тот упал — добил в упор. После этого нападавший побежал в один из дворов, а оттуда уже выехало авто «Ланос» серебристого цвета.

Известно, что погибший занимался гуманитарными вопросами жизнедеятельности поселка. Пока неизвестно, почему его убили. Полиция еще не комментировала произошедшее.

Напомним, в Одесской области 37-летняя женщина убила свою мать из-за замечания. Причиной ссоры стали ювелирные украшения, которые женщина продала. Злоумышленница добивала свою жертву кувалдой.