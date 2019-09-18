Гонтарева назвала имя заказчика поджога ее дома. Фото: Лига

https://racurs.ua/n126945-gontareva-nazvala-imya-zakazchika-podjoga-ee-doma.html

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Валерия Гонтарева, бывшая глава Национального банка Украины, считает бизнесмена Игоря Коломойского заказчиком нападений на нее и на ее родственников.

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По словам Гонтаревой, именно он причастен к поджогу автомобиля ее невестки и поджогу загородного дома семьи экс-главы НБУ. Об этом она сказала в интервью изданию LB.ua.

Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала — криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом — апофеоз, — отметила она.

Гонтарева подчеркнула, что ее дом никогда не был застрахован. Также она отметила, что ее уже выписали из больницы. При этом она не стала говорить, где находится в данный момент.

Дом Гонтаревой расположен в селе Гореничи под Киевом. В сети появилось видео с пожарища. На нем видно, что в результате пожара внешние стены и крыша здания серьезно повреждены пламенем, а внутри дом выгорел практически дотла.

Напомним, что в начале сентября в Киеве подожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-руководитель НБУ связывает поджоги со своей деятельностью в Нацбанке.