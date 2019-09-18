Импичмент президента: монобольшинство "Слуги народа" заблокировало намерения оппозиции отменить закон, фото — ЗИК

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Монобольшинство партии «Слуга народа» в Верховной Раде 18 сентября легко заблокировало попытку отмены закона об импичменте президента, который на прошлой неделе принял в целом парламент.

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Рада не поддержала проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) (№ 1012-П).

За отмену закона высказался только 101 депутат, против — 249 нардепов.

Проект постановления в Раду внесла фракция «Европейской солидарности». Нардеп Николай Княжицкий, который представлял текст с трибуны парламента, сообщил, что постановление предложено из-за нарушения регламента, которые были допущены во время принятия закона. В частности, не была предоставлена ​​возможность внести предложения и замечания к законопроекту после принятия его в первом чтении.

Его поддержали представители «Голоса» и «Оппозиционным платформы — За жизнь», которые назвали закон об импичменте президента «законом о невозможности импичмента».

В итоге за проект постановления, которое отменило бы предыдущее решение Рады, проголосовали 35 депутатов из «Оппозиционной платформы — За жизнь», 24 — из «Европейской солидарности», 18 — из «Голоса» и трое из провластной «Слуги народа».

10 сентября на оба чтения законопроекта об импичменте Рада потратила 10 минут. По упрощенной процедуре закон приняли только голосами фракции «Слуга народа». Возражения о нарушении регламента от представителей оппозиции и просьбы о рассмотрении поправок не принимались.

Закон об импичменте предусматривает, что процедура импичмента может инициироваться большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады. Решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава Рады (338 человек).