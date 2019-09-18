Избиение заместителя главы КГГА: появились новые подробности. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n126943-izbienie-zamestitelya-glavy-kgga-poyavilis-novye-podrobnosti.html

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Владимир Слончак, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, подтвердил журналистам, что на него вчера было совершено нападение.

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По словам пострадавшего чиновника, в данный момент он находится в реанимационном отделении. Такой комментарий он дал изданию «Украинская правда».

Журналисты отмечают, что Слончак не смог поделиться деталями происшествия из-за того, что плохо себя чувствует. По данным издания, чиновник говорил слабым голосом и смог только подтвердить факт избиения.

В полиции Киева также сообщили, что им известно об избиении чиновника. Об этом правоохранителям сообщили врачи. Полиция начала расследование нападения.

Слончак является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Кроме того, он занимает должность председателя Наблюдательного совета строительной холдинговой компании «Киевгорстрой».

Напомним, что инцидент с избиением Слончака произошел в подъезде жилого дома № 16-в на улице Митрополита Липкивского.