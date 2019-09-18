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Побиття заступника голови КМДА: з'явилися нові подробиці. Фото: Обозреватель

Побиття заступника голови КМДА: з’явилися нові подробиці

18 вер 2019, 11:04
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Володимир Слончак, заступник голови Київської міської державної адміністрації, підтвердив журналістам, що на нього вчора було скоєно напад.

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За словами постраждалого чиновника, в даний момент він знаходиться в реанімаційному відділенні. Такий коментар він дав виданню «Українська правда».

Журналісти відзначають, що Слончак не зміг поділитися деталями події через те, що погано себе почуває. За даними видання, чиновник говорив слабким голосом і зміг тільки підтвердити факт побиття.

У поліції Києва також повідомили, що їм відомо про побиття чиновника. Про це правоохоронцям повідомили лікарі. Поліція почала розслідування нападу.

Слончак є заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Крім того, він обіймає посаду голови Наглядової ради будівельної холдингової компанії «Київміськбуд».

Нагадаємо, що інцидент з побиттям Слончака стався в під’їзді житлового будинку № 16-в на вулиці Митрополіта Липківського.


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