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Постанова про розпуск ЦВК опублікована в «Голосі України», фото: Zik

Розпуск ЦВК: постанова Верховної Ради опублікована в «Голосі України»

18 вер 2019, 10:57
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Офіційне видання «Голос України» опублікувало постанову Верховної Ради № 90-IX від 13 вересня 2019 року «Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії».

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Також постанова опублікована на сайті видання.

У тексті постанови зазначається, що вона ухвалена «зважаючи на вмотивоване подання президента» та відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 85 Конституції і ст. 311 закону «Про Центральну виборчу комісію».

Ця постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Проект постанови № 2127, котра передбачала розпуск ЦВК, 13 вересня підтримав 341 народний обранець, проти проголосував 41 народний депутат — представники парламентських фракцій «Європейська солідарність» та «Голос». Ще два народні обранці утримався, не голосували — 19.

Нагадаємо, нещодавно у парламентській фракції «Слуга народу» назвали імена трьох можливих претендентів на посаду голови ЦВК. За інформацією ЗМІ, найбільші шанси очолити Центрвиборчком наразі має Сергій Кальченко — адвокат та юрист, котрий під час президентських виборів був представником чинного президента України Володимира Зеленського в ЦВК.

Джерело: Ракурс


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