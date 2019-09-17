ЦВК очолить нардеп від «Слуги народу». Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n126892-u-sluzi-narodu-nazvaly-imena-troh-pretendentiv-na-posadu-golovy-cvk-zmi.html

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Центральну виборчу комісію може очолити представник політичної партії «Слуга народу».

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На цю посаду претендують Аліна Загоруйко, Вадим Галайчук та Сергій Кальченко. З цих трьох політиків найбільші шанси очолити Центрвиборчком у Кальченка. Про це заявив заступник комітету з питань організації державної влади, член фракції «Слуга народу» Олександр Качура, повідомляє «РБК-Україна».

Я питав у Аліни Загоруйко та Вадима Галайчука, чи бачать вони себе у Центральній виборчій комісії. Вони мені не дали конкретної відповіді з цього приводу. Коли партія буде визначатися з кандидатами, я, наприклад, буду рекомендувати Сергія Кальченка, хорошого експерта з конституційного права, експерта Венеціанської комісії, — зазначив Качура.

За інформацією видання «Страна», Сергій Кальченко — адвокат, юрист, свого часу працював у «Кінокварталі», на виборах президента був представником Зеленського в Центрвиборчкомі.

Аліна Загорулько свого часу працювала консультантом управління забезпечення діяльності членів комісії секретаріату ЦВК, була довіреною особою Зеленського на виборах. Наразі у парламенті є заступником голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Вадим Галайчук на виборах був головним юристом передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Свого часу був юристом юридичного департаменту партії «Наша Україна» і кандидата в президенти Віктора Ющенка. Вищу освіту здобував в університеті американського міста Мічиган, має нагороди від USAID. Наразі Галайчук заступник голови парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада України підтримала президентський проект постанови № 2127 про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії.