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Ракурс
ЦИК возглавит нардеп от «Слуги народа». Фото: ua.news

В «Слуге народа» назвали имена трех претендентов на должность главы ЦИК — СМИ

17 сен 2019, 12:45
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Центральную избирательную комиссию может возглавить представитель политической партии «Слуга народа».

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На эту должность претендуют Алина Загоруйко, Вадим Галайчук и Сергей Кальченко. Из этих трех политиков наибольшие шансы возглавить Центризбирком у Кальченко. Об этом заявил заместитель комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции «Слуга народа» Александр Качура, сообщает «РБК-Украина».

Я спрашивал у Алины Загоруйко и Вадима Галайчука, видят ли они себя в Центральной избирательной комиссии. Они мне не дали конкретного ответа по этому поводу. Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко, хорошего эксперта по конституционному праву, эксперта Венецианской комиссии, — отметил Качур.

По информации издания «Страна», Сергей Кальченко — адвокат, юрист, в свое время работал в «Киноквартале», на выборах президента был представителем Зеленского в Центризбиркоме.

Алина Загорулько в свое время работала консультантом управления обеспечения деятельности членов комиссии секретариата ЦИК, была доверенным лицом Зеленского на выборах. Сейчас в парламенте является заместителем председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Вадим Галайчук на выборах был главным юристом предвыборного штаба Владимира Зеленского. В свое время был юристом юридического департамента партии «Наша Украина» и кандидата в президенты Виктора Ющенко. Высшее образование получал в университете американского города Мичиган, имеет награды от USAID. Сейчас Галайчук заместитель председателя парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада Украины поддержала президентский проект постановления № 2127 о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

Источник: Ракурс


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