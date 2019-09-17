Национализация "ПриватБанка": Гончарук опроверг слова о переговорах с Коломойским, фото — ОП

https://racurs.ua/n126891-dal-zadnuu-goncharuk-oproverg-zayavlenie-o-peregovorah-s-kolomoyskim-otnositelno-privatbanka.html

Ракурс

Премьер-министр Алексей Гончарук 17 сентября опроверг заявление о переговорах с олигархом Игорем Коломойским относительно будущего «ПриватБанка».

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Таким образом глава правительства отреагировал на публикации в украинских СМИ о его интервью Financial Times.

Медиа написали, что я комментирую дело «ПриватБанка» и якобы подчеркиваю необходимость поиска компромисса в этом вопросе. Украинские СМИ от себя добавили, что правительство ведет переговоры, — заявил сегодня Гончарук в Твиттер.

Он уточнил, что Кабмин только «внимательно изучает ситуацию вокруг «ПриватБанка», в том числе анализирует переговоры с его бывшими владельцами, которые проводились независимым наблюдательным советом банка.

Но никаких переговоров правительство ни с кем не ведет, — отметил премьер.

Он уточнил, что сообщил журналистам FT о своей неглубокой осведомленности в юридических деталях дела. Гончарук заверил, что ситуацию с «ПриватБанком» решат в тесных консультациях с международными партнерами.

«Ракурс» сообщал, что Международный валютный фонд предупредил Киев об опасности «отката» от национализации банка в смысле перспектив сотрудничества фонда и правительства.

10 сентября Зеленский и Коломойский провели встречу в Офисе президента с участием Гончарука и главы ОП Андрея Богдана.