Поджег дома Гонтаревой: полиция назвала новую интересную версию. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n126890-podjeg-doma-gontarevoy-policiya-nazvala-novuu-interesnuu-versiu.html

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Поджег дома Валерии Гонтаревой, бывшей главы Национального банка Украины, могли совершить при помощи зажигательной ракеты. Версия с поджогом при помощи коктейля Молотова сейчас не является основной.

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На территорию дома Гонтаревой проник неизвестный, который при себе не имел коктейля Молотова. На месте происшествия была обнаружена зажигательная, шумовая и звуковые гранаты, сообщил сегодня спикер Национальной полиции Николай Жукович, передает «РБК-Украина».

По его словам, есть и другие версии происшествия, среди которых использование военного или самодельного устройства. На месте полиция обнаружила ряд доказательств. Сейчас силовики изучают видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, что действовал один человек.

По уточненным данным полиции, злоумышленник проник на территорию дома около 3.00. Он перелез через забор. Данный особняк семья использовала как дачу, его охраняли шестеро охранников. В момент поджога здесь находился только один из них.

По данным «Украинской правды», домом владеет супруг Гонтаревой Олег. Источники издания отмечают, что пожар мог произойти после того, как сюда бросили петарду.

Напомним, Гонтарева сама заявила, что ее дом полностью сгорел. Пожарные, приехавшие на место, не смогли потушить дом.