Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Поджег дома Гонтаревой: полиция назвала новую интересную версию. Фото: NewsOne

Поджег дома Гонтаревой: полиция рассказала о применении ракет (ФОТО)

17 сен 2019, 12:14
999

Поджег дома Валерии Гонтаревой, бывшей главы Национального банка Украины, могли совершить при помощи зажигательной ракеты. Версия с поджогом при помощи коктейля Молотова сейчас не является основной.

Loading...

На территорию дома Гонтаревой проник неизвестный, который при себе не имел коктейля Молотова. На месте происшествия была обнаружена зажигательная, шумовая и звуковые гранаты, сообщил сегодня спикер Национальной полиции Николай Жукович, передает «РБК-Украина».

По его словам, есть и другие версии происшествия, среди которых использование военного или самодельного устройства. На месте полиция обнаружила ряд доказательств. Сейчас силовики изучают видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, что действовал один человек.

По уточненным данным полиции, злоумышленник проник на территорию дома около 3.00. Он перелез через забор. Данный особняк семья использовала как дачу, его охраняли шестеро охранников. В момент поджога здесь находился только один из них.

По данным «Украинской правды», домом владеет супруг Гонтаревой Олег. Источники издания отмечают, что пожар мог произойти после того, как сюда бросили петарду.

На месте происшествия нашли предмет, похожий на петарду. Фото: Украинская правда

Напомним, Гонтарева сама заявила, что ее дом полностью сгорел. Пожарные, приехавшие на место, не смогли потушить дом.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Антикоррупционное бюро подготовило подозрения экс-нардепам из БПП Дубневичу и Ищенко

Детективы Национального антикоррупционного бюро подготовило подозрения двум бывшим народным депутатам из «Блока Петра Порошенко» Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко

Правовые новости
13:53

Полиция задержала подозреваемых в громком убийстве директора Сaparol

Правоохранители провели операцию по задержанию подозреваемых в убийстве директора украинского представительства известного немецкого концерна Сaparol. Преступление было совершено три года назад: мужчину застрелили из автомата Калашникова

Новости Украины
13:41

Нардепа Таруту поймали на недостоверном декларировании — НАПК

Нардпеп от «Батькивщины» Сергей Тарута и экс-депутат от «Видродження» Игорь Шкиря забыли в декларации имущество и доходы на десятки миллионов гривен. НАПК планирует сообщить в полицию и НАБУ

Новости Украины
11:32
Новости партнеров
Загрузка...