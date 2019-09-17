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Ракурс
Ученые назвали замедляющий старение фрукт. Фото: Institut Esthederm Украина

Ученые назвали замедляющий старение фрукт (ФОТО)

17 сен 2019, 12:12
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Замедление старения плодами архата (латинское Siraitia grosvenorii) открыли китайские ученые. Этот фрукт способствует регенерации клеток.

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Ученые провели эксперимент над мышами и зафиксировали, что употребление архата в течение 10 месяцев смогло замедлить процесс старения. Об этом пишет Food News со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых, передает Lenta.ru.

Плоды архата. Фото: KasugaHuang / Wikimedia

Ученые заявили, что эффект обеспечивается усилением функций гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, которые являются предшественниками клеток крови.

Исследователи пришли к выводу, что результаты могут быть справедливыми и для людей. Ученые отмечают, что употребление архата может продлить жизнь человека, благодаря влиянию на стволовые клетки организма.

Архат можно встретить на строго ограниченной гористой территории Таиланда и на юге Китая. В китайской народной медицине его используют при простуде и сильном удушающем кашле. Архат используют при тепловых ударах и добавляют в разные блюда для избавления от запоров.

Напомним, ученые обнаружили, что электронные сигареты повреждают стволовые клетки и приводят к их гибели.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июля ученые исследовали проявления старения у разных этнических групп и обнаружили определенные различия, в зависимости от происхождения людей.

Источник: Ракурс


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